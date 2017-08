Le premier comité de suivi lié aux modifications des sens de circulation des rues Félix-Guyon et du Maréchal-Leclerc se déroulait ce mardi 29 août 2017 à la mairie de Saint-Denis. Les élus de la ville, les représentants des services techniques, de la Sodiparc, du comité des usagers de Citalis se rassemblaient. Seuls les commerçants ne participaient pas. Nous publions ci-après et en intégralité le communiqué de la commune. (Photo d'illustration)

Une rencontre s’est tenue jeudi dernier entre les élus de la Ville et de la CINOR d’une part et une délégation de la CCIR, de la CMA, de commerçants et de riverains des rues concernées par la mise en œuvre du plan de déplacement pour le centre-ville de St Denis, d'autre part. Cette rencontre avait acté le principe d’un Comité de suivi, à la demande du président de la CCIR, associant chacune des parties concernées. L’objectif est de définir et de mettre en œuvre des mesures d’optimisation de ce plan de déplacement.

La première réunion de ce comité s’est tenue ce soir en présence des représentants de la Ville, élus et services techniques, de Sodiparc et du représentant du Comité des usagers de Citalis. La représentation des commerçants, invitée dans ce cadre, était absente.

A l’issue de cette rencontre de travail, une première série de mesures a été actée. Ces décisions visent à créer les conditions optimisant les flux de déplacements sur les portions concernées :

1. Concernant les résidents de la rue Félix Guyon ils se verront attribuer un macaron les autorisant à emprunter naturellement cette voie sans restriction.

2. De nouvelles aires de livraisons sont créées afin de répondre aux impératifs commerciaux des professionnels de ces secteurs.

3. Une nouvelle synchronisation des feux de circulation est mise en œuvre concernant les voies perpendiculaires à la rue Félix Guyon. Cette nouvelle régulation privilégiera les feux verts pour les véhicules traversant. Cette mesure va ainsi optimiser la circulation automobile dans cette portion et la répercutera en amont dans les rues concernées.

4. Pour les automobilistes venant du Boulevard Lancastel via le Pont Pasteur, ils pourront emprunter la Rue Ha-Sam, dans sa totalité, en ligne droite, jusqu’à la rue Ste Anne. Ainsi, la desserte par le front de mer du centre-ville et du Petit Marché reste garantie.

Ces mesures qui optimisent le plan de déplacement pour le volet automobile complètent ainsi celles mises en œuvre la semaine dernière en faveur de la circulation des bus pour un meilleur service aux usagers.