Ce samedi 2 septembre aura lieu le traditionnel marché de nuit de Saint-Denis. Ce mois-ci, le public pourra découvrir les cultures et saveurs du Monde. En plus des traditionnels stands d'exposition et de vente, il pourra se balader sur le Barachois et voyager autour du Monde ! Animations, danses, musiques et cuisine permettront à chacun de s'évader le temps d'une soirée. Le rendez-vous est fixé à partir de 19h au Barachois !

Le programme :

Koté bassin - Podium - 20h00 / 23h00

MUSIQUES ET DANSES RUSSES : En costumes traditionnels. Avec "Le Petit Conservatoire d’Eva"

DANSES AFRO : Coupé décalé. Avec "Les Experts"

SALTIMBANQUE, SPECTACLE DE FEU : Avec l’Association "Cirké Craké" (Koté kiosque)

SALTIMBANQUE, JONGLERIE, SPECTACLE DE FEU : Avec l’Association "Cirké Craké" (Koté statue Roland Garros)

DANSES WEST COAST SWING : 10 couples de danseurs en démonstration (Dans le cadre de la journée internationale du west coast swing - 90 pays, 150 villes et 13 000 danseurs participant). Avec l’association "DANSEA2"

Animations itinérantes

BALADE EN CALECHE avec l’Écurie Therméa

SALTIMBANQUE, JONGLERIE avec l’Association "Cirké Craké"

Stands thématiques :

AUSTRALIE : Présentation, découverte de l’Australie avec l’Association "Black Bart"

RUSSIE : Sucré / salé, présentation et découverte de la Russie avec l’Association Franco-Russe

JAPON : Délices du Japon : thé, pâtisseries, curiosités culinaires / Atelier dessin, rétrogaming avec l’Association "Fan du Japon"

BRESIL : Repas et boissons typiques, culture et mode du Brésil avec l’Association des Brésiliens

VENEZUELA : Présentation et découverte des spécialités du Vénézuela avec l’association des Vénézueliens

MADAGASCAR : Spécialités culinaires de Madagascar avec "Coco vanille"

AFRIQUE : Culture, mode et spécialités africaines avec l’Association Kultur Vizion

ÎLE MAURICE : Gadjak de lil moris : sucré / salé, spéciailtés de l’Île Maurice avec Pam & Géo

SLOVAQUIE : Culture et spécialités de la Slovaquie avec Mme Jana Tavernier

STRICLY FISH: Grillade de poissons frais avec Ben & Karen de Fish-Truck

FAUX GRAS : Produits frais végétariens transformés

LEFE COCO : Dolo koko frè !

...et comme d’habitude, 150 stands d’exposition / vente avec un marché du producteur, des produits péi, bio, des épices, des plantes médicinales, des produits artisanaux, de la mode et de la création, des produits de bien être, des boissons fraîches et des stands de restauration !