L'élu de la majorité de Saint-Denis, Ibrahim Cadjee, expliquait ce matin vendredi 1er septembre 2017 les modifications apportées au plan de circulation appliquée par la ville depuis début août. Certains sens de circulation changent. Tout comme l'organisation des feux tricolores. (Photo d'archives)

Des mesures censées fluidifier le trafic routier mais aussi calmer la colère exprimée ces derniers jours par plusieurs commerçants. La municipalité leur apporte une réponse concrète. Les détails avec l’adjoint au maire délégué à l’Éducation. Il souligne les modifications désormais en vigueur.

Ibrahim Cadjee, l’adjoint au maire de Saint-Denis, délégué à l’Éducation, détaille les changements liés au nouveau plan de circulation. pic.twitter.com/6Tyx3ds6dc — Thomas Selly (@Thsly) 1 septembre 2017

La voie Félix-Guyon maintenant essentiellement dédiée à la circulation des bus, les axes perpendiculaires bénéficieront d’un pourcentage et d’un temps de feux verts plus importants. Dans les rues Jules-Auber et Jean-Chatel. "Avec un pourcentage de 70 % contre 30 %. Cela dégagera toutes les voies aux alentours. Entre la rue Maréchal-Leclerc et la rue de Paris, il y a cinq carrefours", explique-t-il.

Le premier comité de suivi à propos des changements de sens de circulation se tenait cette semaine. Les commerçants regroupés au sein du collectif Saint-Denis en colère séchaient la séance. "Ce sont les commerçants qui voulaient la mise en place d’un comité de suivi. La chaise vide n’a jamais fait une politique. Nous voulons que toutes les bonnes volontés fassent des propositions afin qu’on les étudie", ajoute-t-il.

La porte parole du collectif, Sophie Repiquet, réagit à ces différentes annonces. "C’est un début de solution. On voit que notre mobilisation commence à peser. Nous voulons un retour aux anciens sens de circulation", glisse-t-elle. La période des soldes s’ouvre ce samedi 2 septembre. Les professionnels envisagent une action lundi prochain. Pour rappel, ils se mobilisent depuis quelques semaines.

