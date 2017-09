L'association Rant dann Ron, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, organise une manifestation intitulée "La Montagne en Fête !" Les 9 et 10 septembre, à la salle polyvalente du 15ème, un village associatif sera accessible au public qui pourra découvrir de nombreuses animations telles que Brocante, Raid Tuit Tuit, Self défense féminin, Boxe, Randonnée, Élection Miss Montagne, Ateliers bien être (naturopathe, dépistage diabète, atelier des sens...) Manèges, Structure gonflable, Zumba. Des concerts seront organisés également avec comme artistes LINDIGO, KENAELLE et bien d'autres !

Le programme :

Samedi 9 septembre

8h-12h : Brocante

10h-18h : Village associatif : Stand de massage, stand de dépistage diabète, stand de produits de bien être BIO, stand de jus et légumes frais, savoir-faire artisanal de la Montagne, vente de produits agricoles, vente de produits du terroir, découverte du jardin de cocagne bio, atelier de sens

10h30 : Inauguration de la fête par l’élue de la Montagne 15ème, Brigitte Hoarau et l’élu de secteur de la Montagne 8ème, Jean-François Hoareau

11h : Zumba

11h-20h : Ateliers pour les enfants : Manèges, structures gonflable, judo, Muey thaï, boxe

De 13h30 à 22h : Plateau artistique: Groupe de quartier / Chœur des Iles / Zendemik Maloya / Association randonnée 2000 / Élection Miss Montagne / Kanaelle

Dimanche 10 septembre