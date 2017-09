La ville de Saint-Denis et l'Association Donn' la min, organise la " Fête dann' Primat " . Du 8 au 10 septembre, sur terrain Sodiac, près du Stade de l'Est de nombreuses activités culinaires, des ateliers coutures ou des danses traditionnelles, des activités sportives dont le cardio boxing et la boxe anglaise. Des artistes réunionnais feront le sow, parmi eux Lindigo, Kiltir, Fiesta mauricienne, Joneskila.

Le programme :

Vendredi 8 septembre

16h : Défilé en musik des associations de quartiers / Démonstration de moring

19h : Plateau artistique : Ouverture de la scène avec DONN’ LA MIN / Danse traditionnelle des femmes comoriennes et mahoraises / Vibrations Positive/ Toutou Ganjah /Lindigo et ses invités

Samedi 9 septembre

14h : Danse traditionnelle de toutes les associations de quartiers

16h : Radio Crochet

De 18h à 21h : Plateau artistique : Erick Isana / Génération pont neuve / El diablo / Joneskila / Kiltir / Racines des iles / Fiesta Mauricienne

Dimanche 10 septembre