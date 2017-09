L'association Sport Passion 974 organise la première édition de l'UltraRun Réunion ce dimanche 17 septembre 2017. Le défi sportif et caritatif sera associé à des étapes musicales et culinaires sur chaque ville traversée.

L’événement, à la fois journée sportive, culturelle et musicale allie compétition, convivialité et loisirs. Le parcours emprunte le littoral Nord-Est et propose une marche sur terrain bitumé, terre, herbe et gravier. Il est accessible à tous : hommes et femmes, petits et grands, randonneurs et handisportifs, confirmés et débutants.

Le relais ville à ville propose aux entreprises, collectivités, associations et clubs sportifs de s’affronter dans une compétition conviviale.

Les épreuves (départ à 7h) :

- Run Marmay : 1 à 5 km selon la catégorie

- Handy Run (Barachois - Bois Madame) : 11 km (tout type d’handicap)

- Run Garros (Barachois - Bois Madame) : 11 km

- Run Albius (Barachois - Sainte-Suzanne) : 20 km

- Ultra Run / La colossale (Barachois - Saint-André) : 44 km

- Le relais ville à ville (Barachois - Sainte-Marie - Sainte-Suzanne -

Saint-André (6 relayeurs, 2 femmes au minimum)

- Marche contre le diabète, pour la vie (Barachois - Sainte-Suzanne / Sainte-Suzanne - Saint-André) : 10 à 20 km

UltraRunRéunion

Dimanche 17 septembre 2017 à partir de 7h

Barachois

Inscription jusqu’au 14 septembre 2017 à minuit sur ultrarun.re ou sportpro.re