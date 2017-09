Du 13 au 28 septembre 2017, la salle d'exposition de l'Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis accueillera l'exposition "L'Illusion d'un monde de Genathena". Le vernissage aura lieu le mercredi 13 septembre à 18h00. Nous publions la présentation de l'exposition et de l'artiste ci-dessous :

Dans son questionnement sur la condition de l’être humain aujourd’hui, Genathena propose une vision assez sombre de l’homme, comme étant un être destructeur et autodestructeur. Sa chimère, petite fille placée au centre de l’exposition est aujourd’hui devenue le personnage phare de l’œuvre de l’artiste.

Personnage fabuleux, devenu l’alter ego de Genathena ou plutôt, devenu Genathena elle-même (cf l’œuvre S’il te plaît… dessine-moi l’Artiste ! dans l’exposition Première expo… et après), elle acquiert de ce fait une existence presque concrète, puisqu’elle a le statut du créateur, mais également le pouvoir de créer ou de détruire. Entre ses lignes sobres qui évoquent la brutalité de l’existence de cet être, et le grouillement de ces amas noirs à la limite de la purulence, l’artiste reste fidèle à cette " Image dérisoire " prenant tout son sens ici telle que l’a conçu Katsushika Hokusai, bien comme une caricature de la figure humaine.

Geneviève Alaguiry, de son nom d’artiste Genathena, vit et travaille à la Réunion. Diplômée d’un DNSEP à l’ESBAR en 2010 et d’un Master 2 à l’Université Paris 8 en 2011, elle a à son actif 3 expositions solos importantes à la Réunion : Bulles de rêve à l’Artothèque, Mécanique d’Humanisation à la Villa de la Région et Insalubrisalvia à Léspas. Elle participe également à Première Expo ...Et après ? à l’Artothèque (Réunion) en 2017 ainsi qu’à une résidence à l’île Maurice où elle crée son œuvre Sociétance. Sa pratique questionne la condition humaine dans une société qui tombe en désuétude.

Artiste pluridisciplinaire, Genathena introduit dans ses dessins, ses photographies, ses sculptures et installations, des chimères à double visage, qui sont incessamment dans un rapport schizophrénique : proie et prédateur.