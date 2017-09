C'est aujourd'hui le dimanche 17 septembre 2017 que se déroule la première édition de l'UltraRun. Organisé par l'association Sport Passion 974, ce défi sportif et caritatif sera associé à des étapes musicales et culinaires sur chaque ville traversée. L'événement, à la fois journée sportive, culturelle et musicale allie compétition, convivialité et loisirs. Cet événement, plusieurs organismes y participeront dont le Conseil représentatif des Français d'outre-mer (CREFOM). (Photo d'illustration)

C'est aujourd'hui le dimanche 17 septembre 2017 que se déroule la première édition de l'UltraRun. Organisé par l'association Sport Passion 974, ce défi sportif et caritatif sera associé à des étapes musicales et culinaires sur chaque ville traversée. L'événement, à la fois journée sportive, culturelle et musicale allie compétition, convivialité et loisirs. Cet événement, plusieurs organismes y participeront dont le Conseil représentatif des Français d'outre-mer (CREFOM). (Photo d'illustration)

Le CREFOM REUNION a décidé de relever le défi de la première édition de l’UltraRun Réunion ce dimanche 17 septembre 2017. "Le public connaît les combats du CREFOM pour la défense des intérêts des ultramarins sur les emplois et la mobilité mais moins sur ces valeurs citoyennes en faveur de la santé", indiquent ses représentants dans un communiqué.

Cet évenement est pour les participants de ce conseil un moyen de marcher contre le diabète : "Lors de sa réflexion et de sa contribution au projet de loi " égalité réelle " le CREFOM avait été alerté sur la problématique du taux de sucre plus élevé en outre-mer, particulièrement à La Réunion et de ses méfaits sur la santé", ajoutent-ils

En participant, la structure veut jouer un rôle de lanceur d'alerte afin de relever ce défi sportif, caritatif culturel, économique, et solidaire "Cette marche est aussi un moyen pour que les Réunionnais se réapproprient leur littoral, leur sentier, la marche… se tournent vers la mer et ses paysages."

Retrouvez le programme en cliquant sur le lien ci-dessous.

Lire aussi : Premier Ultrarun Réunion - Un défi sportif et caritatif

de/www.ipreunion.com