En partenariat avec l'Office de Tourisme Intercommunal du Nord, la Ville de Saint-Denis vous propose des visites guidées de l'Ancien Hôtel de Ville.

Un incontournable du chef-lieu de la Réunion, et la toute première visite guidée officielle, estampillée "Ville d’Art et d’Histoire" sur Saint-Denis !

À l’intersection du quartier des affaires et des administrations et du quartier résidentiel se dresse l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis. Pendant que d’autres communes investissent d’anciennes bâtisses de la Compagnie des Indes, Saint-Denis se dote d’un Hôtel de Ville au charme antique, symbole d‘une prospérité nouvelle. De l’extérieur sobre et leurs colonnades majestueuses aux salles richement ornées, cette visite vous fera découvrir les secrets de cet élégant héritage du XIXème siècle…

Visite programmée tous les mercredis à 14h jusqu’au 6 décembre. Départ garanti et guide bilingue français / anglais.

Possibilité d’acheter votre place dans l’office de tourisme le plus proche de chez-vous, directement auprès du guide (merci de prévoir la monnaie exacte) ou via le site internet de l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord.