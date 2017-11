Ce mercredi 22 novembre 2017 à l'ancien Hotel de Ville, la commune de Saint-Denis invitait des associations à présenter leurs actions de sensibilisation et de prévention contre les violences faites aux femmes et aux familles. Cet événement entre dans le cadre de la journée internationale de lutte pour l'élimination de la violence faites aux femmes qui aura lieu le samedi 25 novembre 2017.

Ce rassemblement a permis à ces associations réunionnaises d’échanger sur leurs pratiques et méthodes de prise en charge des victimes et de présenter les actions menées dans les quartiers de la Ville de Saint-Denis. A savoir que des services civiques ont été recrutés récemment pour être médiateurs dans les quartiers et établissements scolaires.

L’élue déléguée à la prévention de la délinquance et à la sécurité urbaine, Nalini Veloupoulé précise d’ailleurs que ce ne sont pas seulement les victimes qui sont prises en charge mais également les auteurs, pour éviter qu’ils ne réitèrent leurs actes. Elle s’exprime dans la vidéo ci-après :

Selon l'élue de la Ville de Saint-Denis, Nalini Veloupoulé, la violence envers les femmes est "une situation préoccupante". pic.twitter.com/k9QplRWDQk — Emma Press (@emma_presse) 22 novembre 2017



Etaient donc présents : le réseau Violences Intra Familiale (VIF), l’Association des Maisons de la Famille de la Réunion et École des Parents et des Éducateurs (AMAFAR), l’Association Réunionnaise pour l’Aide Juridique aux Familles et aux Victimes (ARAJUFA) et Antenne Réunionnaise de l’Institut de Victimologie (ARIV).

ec/www.ipreunion.com