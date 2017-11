Venez partager un pique-nique dans une ambiance musicale façon kabar kréol ce samedi 25 novembre 2017 dès 19h00, c'est la soirée originale que vous propose l'Association Laurier Blanc Record pour sa 4ème édition.

De nombreux groupes Maloya seront présents tout au long de la soirée et de la nuit pour vous proposer une fête mémorable dans le respect, la tradition et l’harmonie. Un repas est offert par l’association pour tous les participants.



Pic Nik Nocturne Maloya

Samedi 25 novembre 2017 de 19h00 à 6h00 du matin

Front de mer du Chaudron - Aire des Tamarins

Accès libre et gratuit