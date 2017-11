Du 1er au 3 décembre 2017, l'artisanat d'art traditionnel et contemporain local prendra ses quartiers au parc des Expos de la Nordev à Saint Denis.

Organisé par l’association "Arts et traditions", le Salon du Fait-Main 2017 accueillera 150 artisans et producteurs dans les domaines de l’artisanat et de l’agro-alimentaire. Ce sera l’occasion pour les visiteurs d’admirer le savoir-faire local mais aussi d’obtenir des idées - cadeaux originales et insolites pour les fêtes.

Le salon sera ouvert au public le vendredi de 14h à 18h, samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h

Entrée gratuite