L'association Arts et Traditions présente la 86ème édition du Salon Fait Main lancé ce week-end, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 à la Nordev à Sainte-Clotilde. 150 artisans seront présents pour cet événement. Les organisateurs tenaient une conférence de presse ce mardi 28 novembre à propos de ce rendez-vous.

Charles Nagou, président de l’association Arts et Traditions explique : " Fait Main met une nouvelle fois à l’honneur les artisans et artistes réunionnais qui savent comme chaque année innover avec de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques ". Le président de l’association explique que l’on pourra y trouver: " des produits en tout genre tels que des produits alimentaires, des objets de décoration intérieure, de la peinture ou des vêtements ".

La 86eme édition du Fait Main réunira 150 artisans réunionnais ce week-end. Charles Nagou, président de l’association Arts et Traditions nous en parle. pic.twitter.com/9o27uFGHWm — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 28 novembre 2017

Les artisans et artistes présents à la conférence de presse ont présenté un échantillon de leurs créations pour montrer la grande diversité de la production artisanale locale et inciter le public à venir nombreux au Parc des Expos.

Des produits gastronomiques, des bijoux, des stylos en bois de tamarins ... autant de produits originaux et artisanaux que l’on trouvera au Fait Main ce vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 décembre. Charles Nagou, président de l’association Arts et Traditions. pic.twitter.com/I3eFVD6lFF — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 28 novembre 2017

Parmi les objets que l’on peut trouver : des attrapes-rêves revisités en pierres semi-précieuses fabriqués par Les Rêves de Vivi, des objets en bois crées par Antonacci Giovanni Créations, des calebasses sculptées et montées en lampes de chevets (Tout Temps Kalbass). Mais aussi de beaux objets pour les enfants comme les sucettes personnalisées de photos personnelles ou ces magnifiques poupées en crochet inspirées d’histoires légendaires réunionnaises.

Pour chacune d’entre elle, l’artiste aura une jolie histoire à raconter (Des fils et des fées).

Quelques-uns des 150 artisans qui seront au Fait Main ce week-end au Parc des expositions. pic.twitter.com/U5xgsvVX7a — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 28 novembre 2017

Delphine, créatrice de la marque DelFine, conçoit et fabrique des bijoux fantaisistes dans son atelier à Saint-Leu. Elle est impatiente de participer pour la première fois au Fait Main de noël. Elle indique, au nom des autres : " Nous serons nombreux et très motivés. "

tg/www.ipreunion.com