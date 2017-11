Depuis ce jeudi 30 novembre et jusqu'au dimanche 3 décembre 2017, le 9eme art investit le Carré Cathédrale de Saint-Denis à l'occasion du festival Cyclone BD. Des animations, des ateliers, des expositions et des sessions de dédicaces seront proposés au public durant ces quelques jours.

Pendant une semaine, les bédéphiles (ou pas !) pourront venir à la rencontre de près d’une soixantaine d’auteurs de l’Océan Indien et de la France métropolitaine. En installant le festival dans un lieu ouvert et urbain, les organisateurs souhaitent favoriser les échanges entre artistes et lecteurs dans un climat de convivialité.

Cyclone BD rassemble une demi-douzaine de bénévoles de tous les horizons, ayant comme point commun leur passion pour la bande dessinée. L’association organise depuis 2001 ce festival à portée internationale, célébrant en particulier la bande dessinée de l’Océan Indien. Cette année, l’événement aura l’honneur de figurer parmi les cent événements du Grand Tour 2017 " Voyage en francophonie " dont l’objectif est d’exposer les atouts et la richesse de la culture francophone.

