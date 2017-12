Jusqu'au vendredi 8 décembre 2017 à Saint-Denis se déroule le festival du film documentaire Les Révoltés de l'Histoire au cinéma Le Ritz. Espace d'expression artistique et de réflexion scientifique, cette manifestation se conjugue en outre à de nombreux débats entre nos publics et nos historiens afin de nous armer plus solidement encore contre cette "immonde étreinte", pour reprendre l'expression de l'esclave affranchi et militant abolitionniste Frederick Douglass, hélas toujours d'actualité.

Entre le 8e et le 19e siècle, près de 30 millions d’Africains ont été déportés dans le cadre des traites négrières transatlantique, interne ou indianocéanique. Réduits à un statut juridique abject et exploités dans des conditions abominables, ces femmes et ces hommes, moins aliénés qu’ils n’y paraissent au premier abord, ont néanmoins élaborés d’innombrables tactiques pour préserver leur identité, leur intégrité et leur dignité. Héritiers de riches pratiques sociales et culturelles, ils ont par ailleurs contribué à l’édification d’un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel qui rayonne aujourd’hui à travers le monde.

Comme les historiens, les cinéastes portent eux-aussi un regard averti sur ce pan incontournable de l’Histoire de l’Humanité trop longtemps occulté. De La Réunion à la Jamaïque, en passant par le Brésil, Maurice, les Etats-Unis, Madagascar, La Guadeloupe et le Bénin, les films documentaires sélectionnés pour ce festival examinent au fil du temps les facteurs, les mécanismes et les enjeux de l’esclavage. Mais plus encore, ils soulèvent la question des mémoires, partagées ou non au sein de ces territoires postcoloniaux et confrontées aux repentances, aux silences ou aux mépris des gouvernements en place.

Le programme :

Projections et débats :

Lundi 4 décembre 2017 : Brésil -18H00 : To blo dayi : voyage aux origines de la capoeira

José Huerta - Jour J production - 2013 - 52 min

19h30 : Noir Brésil - Angèle Berland - AB productions - 2016 - 52 min

-Mardi 5 décembre 2017 : Guadeloupe

18h00 : Mon nom est Solitude - Aurine Crémieux - Mano à Mano - 2015 - 52 min

19h30 : Bois d’Ebène - Moussa Touré - 2016 - 90 min

-Mercredi 6 décembre 2017 : Maurice

18h00 : Les esclaves oubliés de Tromelin - Thierry Ragobert - France 5 - 2010 - 52 min

19h30 : Venus d’ailleurs. La grande aventure de l’immigration africaine à Maurice - Alain Gordon-Gentil - Pamplemousses prod - 2007 - 52 min

- Jeudi 7 décembre 2017 : États-Unis d’Amérique

18h00 - Le village des esclaves insoumis - Andreas Gutzeit - ZTF - 2017 - 55 min

19h30 : Les Fantômes de l’Amistad : dans les pas des rebelles - Tony Buba - 2015 - 58 min

- Vendredi 8 décembre 2017 : Bénin

19h00 : Citoyen Bois d’Ebéne - Franck Salin - BCI - 2017 - 70 min

Conférences et débats :

-Lundi 4 décembre à 16h00

Lolona Razafindralambo (CRECI/Université d’Antananarivo)

Esclavage(s) et post-esclavage à Madagascar : du statut servile à la racialisation des inégalités.

-Mardi 5 décembre à 16h00

Silvia Capanema (PLEIADE/Université Sorbonne Paris Cité)

Histoire et mémoire de l’esclavage au Brésil : abolitionnisme, post-abolitionnisme et résistances noires.

- Mercredi 6 décembre à 16h00

Frédéric Régent (IHRF/Université Paris1-Panthéon Sorbonne)

Registres paroissiaux et actes notariés : des sources pour l’étude des propriétaires d’esclaves en Guadeloupe.

Jeudi 7 décembre à 16h00

Vijayalakshmi Teelock (CRSI/Université de Maurice)

Les esclaves du moulin a poudre a l’Ile de France : un site unique dans l’histoire de Maurice.

Vendredi 8 décembre à 17h00

Aline Helg (DHG/Université de Genève)

"L’insolence incontrôlée des esclaves" : entre rumeurs, complots et révoltes dans la Grande Caraïbe.

Conférences suivies d’un débat entre le public et l’historien animés par un modérateur de l’association Protea.

Esclavage : Histoire et Mémoires

8e festival du film documentaire de Saint-Denis

Du 1er au 8 décembre 2017

