Ce samedi 16 décembre, l'équipe de jeunesse en Lèr emmène la jeunesse dionysienne faire le tour du monde. Rendez-vous à l'Ancien Hôtel de Ville pour une soirée exceptionnelle sur le thème des voyages et de la mobilité. L'ambiance sera assurée par Mc David, Charly et Karen, Dj Daddy Mad, Stefan Mangloo et DJ Charly.

Le programme :

De 18h00 À 21h00 : Espace rencontres, échanges et partages

Ateliers tour du monde : laissez-vous guider par l’équipage de Jeunesse En Lèr

Venez découvrir un maximum de pays, rencontrer les acteurs de la mobilité, cumuler des points pour tenter de gagner une surpris

Voyage musical • Danses du monde • Gaming Péi • Djembé-danse avec Boota • Animation cabaret avec David Fontenau • Vélos électriques 100% made in Réunion • Expo Moto-Cross • Saveurs culinaires africaines avec Yar et kréol avec Far Far Kréol • Handidanse bollywood avec Dolsy Baudry

Rencontres

Le CRIJ (Centre Régional d’Informations Jeunesse) • Le CAP (Centre d’Animation Prévention) • L’IML (Institut Municipal des Langues) et la DJ (Direction Jeunesse de La Ville de Saint-Denis) • L’AEMR (Association des Étudiants Malgaches de La Réunion) • L’AECR (Association des Étudiants Comoriens à La Réunion) • ISRUN (International Student of Reunion Island) • Les bénéficiaires de la Bourse de Voyage Jeunes • Les étudiants avec une expérience de mobilité au départ de La Réunion • Les étudiants

étrangers actuellement sur l’île.

Ateliers réussite : comment réussir son projet de voyage ? Quels retours d’expériences, quels partenaires rencontrer, les obstacles possibles, les leviers à activer ?

Live music

Soul Mates (New Soul Rob) • Tim (Jazz Maloya) • Motamo Mambo (Lambians Mbiwi) • Fanf’Aldo (Lorkès cuivres) • Show de G-Wins feat Dj Yaya • Zazakel Gasy • Morgane de Génération Run Star.

Espace cuisines du monde

21h00 – 22h00 : Lancement des performances

Show parkour avec New Gravity • Démo sport X-Trem Riders • Show danses latines avec Anaïs & Hugo • Les Experts en mode coupé décalé.

22h00 – 2h00 : Ambiance clubbing

3 univers - 3 ambiances avec les DJs :

Antwan Dago • Charly • Daddy Mad • Niaka • Phil • Sebb • Stefan Mangloo • DJ M’Rick



Navettes retour gratuites à destination des différents quartiers

Jeunesse En LÈR spécial Voyages et Mobilités

Samedi 16 décembre 2017 de 18h à 2h

Ancien Hôtel de Ville

Entrée libre et gratuite