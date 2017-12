L'association AFTRR et l'association Ptit Coeur en partenariat avec la ville de Saint-Denis lancent l'opération "Un sèl ker pour Noël". Il s'agit d'une grande collecte de jouets et de jeux pour les enfants. La remise des cadeaux sera organisée lundi 18 décembre à l'ancien Hôtel de ville du chef-lieu. La marraine Valérie Filain sera aussi présente. Nous publions l'intégralité du communiqué lié à cette action. (Photo d'illustration)

"1 Sél Ker pour Noël" : un jouet collecté pour le sourire d'un enfant ! Parce que chaque enfant mérite un Noël inoubliable. L'association AFTRR, en étroite collaboration avec l'association Ptit Coeur et la Ville de Saint-Denis, lancent l'action "1 Sél Ker pour Noël". Une grande collecte de jouets et de jeux, à destination des marmailles dont les familles sont dans le besoin et en situation d’urgence sur toute l’île (par exemple : incendie maison)

C’est une opération lancée le 27 novembre dernier, qui est organisée afin que chaque enfant puisse recevoir un présent lors des fêtes de fin d'année ou dans une situation d’urgence recevoir un livre, un jouet et sur toute l’ile grâce à "Ptit Cœur". Une action de solidarité, également portée par les élèves participant aux ateliers périscolaires Radio/Presse/JT assurés par l'AFTRR. Ces derniers seront les ambassadeurs de cette collecte auprès de leurs camarades.

Des personnalités publiques, participant à l'initiation des enfants aux différentes pratiques médiatiques, porteront également ce message d'espoir auprès des enfants et leur famille. Les collectes s'effectuent au sein des 29 écoles dionysiennes partenaires de l'évènement. Ainsi, celles et ceux qui le souhaitent peuvent déposer un jeu ou un jouet auprès des établissements collecteurs.

Pour prendre connaissance de la liste des écoles où déposer un présent, il sera nécessaire de contacter l'AFTRR au 06.92.13.72.66. La récolte des présents s'achèvera le 14 décembre prochain. Les 300 enfants concernés sont partie prenante de l'opération et jouent les ambassadeurs auprès de leurs camarades. De plus, durant la période de l’opération, des personnalités publiques, apportent leur contribution à la cause et rencontrent chaque semaine les enfants des ateliers, pour encourager leur action, et les sensibiliser sur la notion de fraternité et de solidarité.

Les artistes Jérôme Payet, Max Lauret, Sélio, Destyn Maloya, Johnny Guichard ,Thierry Jardinot , Rolian … ou encore Noémie Clair, gagnante de l'émission de télé crochet Run Star …. Les personnalités : Gessica Pitou, Yaelle Trulès, Lilou de Freedom, Marcelle Puy ….. Christelle Floricourt ont répondu présent à l'appel de la rencontre avec les marmailles. Les présents seront remis au président de l'association Ptit Cœur, Aurélien Centon par la marraine de l'opération, Valérie Filain, au cours d'une grande soirée organisée à l'Ancien Hôtel de ville de Saint-Denis, le 18 décembre 2017 à 18 heures.

L'évènement sera ponctué par un show des groupes Sakouyaz et Rose Métys, avec la participation d'Emmanuelle Ivara, en présence des 50 enfants ambassadeurs et des intervenants des ateliers, des associations participantes et de la Ville de Saint-Denis. A propos de l'AFTRR : l'association AFTRR signe une première année d'action au sein des écoles réunionnaises. Au travers des ateliers pédagogiques JT/Radio/Presse réalisés sur le temps périscolaire des élèves, l'association assure une initiation au monde de la presse et apprend aux enfants comment appréhender l'information, omniprésente, à l'heure des réseaux.

Plus de 600 enfants ont déjà été initiés à la pratique de l'interview depuis le début de l’année, avec la participation exceptionnelle de nombreuses personnalités locales, issues du monde politique, artistique ou sportif. A propos de l'association Ptit Cœur : présidée par Aurélien Centon, l'association Ptit Coeur œuvre pour les marmailles issues de familles démunies, mais vient également en aide aux personnes malades et hospitalisées, ainsi qu'à leurs familles.

La structure associative s'adonne à redonner le sourire aux plus petits. Forte du soutien de la population et de la solidarité réunionnaise, l'association, avait, il y a quelques mois, organisé la reconstruction de la maison de Daniella, atteinte d'un cancer. C'est après plusieurs semaines de travail que la magie a opéré et que la mère de famille, a pu laisser un toit décent à ses enfants. Un exemple parmi les plus émouvants des différentes actions que mène l'association depuis plusieurs années.