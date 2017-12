Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 10 heures

La 19ème édition des Foulées de la liberté aura lieu le mardi 19 décembre 2017 à partir de 19h45 dans le quartier du Chaudron (Saint-Denis). Organisée par le centre de loisirs des jeunes de la direction départementale de la sécurité publique, cette course entre dans le cadre des festivités du 20 décembre. Le départ de la course se fera de la route Digue et l'arrivée sur le parking du Jumbo Score du Chaudron. Animation musicale et riz chauffé sont prévus.

