La Fedep, fédération dionysienne d'éducation populaire, organise une marche nordique ce dimanche 10 décembre à La Montagne. Venez découvrir la marche nordique au Colorado muni de vos bâtons.

Possibilité de prêt de batons. Le parcours sera adapté aux participants, et le rendez-vous est fixé à 9h00 sur le parking du Colorado.



Marche Nordique au Colorado

Dimanche 10 décembre 2017 de 9h à 12h

Parc de loisir du Colorado

Renseignements et inscription : 0262 20 39 00

Accès libre et gratuit



www.ipreunion.com