Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Le premier marché de Noël lancé par l'association Arts et Traditions démarrait ce vendredi après-midi 15 décembre 2017 à Saint-Denis au square Labourdonnais. 70 artisans et commerçants proposeront leurs produits à la vente. La plus grande roue de l'île attend aussi les 20.000 personnes attendues en dix jours par les organisateurs. Tout comme le village réunissant différentes animations. Présentation en vidéo avec Jean-Charles Nagou, artisan et président de la structure organisatrice.

Le premier marché de Noël lancé par l'association Arts et Traditions démarrait ce vendredi après-midi 15 décembre 2017 à Saint-Denis au square Labourdonnais. 70 artisans et commerçants proposeront leurs produits à la vente. La plus grande roue de l'île attend aussi les 20.000 personnes attendues en dix jours par les organisateurs. Tout comme le village réunissant différentes animations. Présentation en vidéo avec Jean-Charles Nagou, artisan et président de la structure organisatrice.