La ville de Saint-Denis vient de communiquer sur le programme des festivités organisées sur son territoire le week-end du 15 au 17 décembre 2017. Nous publions intégralement le programme des différents événements. Avec notamment le 20 décembre fêté en avance. (Photo d'illustration)

Festivités du 20 Désanm

Dans les quartiers de la Ville

Un mois pour commémorer et... condamner ! Commémorer d’abord, celles et ceux qui par leurs luttes quotidiennes ont conquis la liberté, parce que la liberté ne se donne pas, elle se prend. Condamner ensuite, ces privations qui existent encore aujourd’hui et qui méritent d’être dénoncées : femmes violentées à travers le monde, migrants vendus en Libye... Ce mois de décembre est donc fait pour se rappeler et rappeler : se rappeler ce moment fondateur de l’histoire de l’île, le 20 décembre 1848, date de l’Abolition de l’esclavage ; et rappeler que, malheureusement, aucune liberté n’est définitivement acquise.

La liste des quartiers en fête ce week-end et les horaires ci-dessous :

Marcadet (Centre Municipal) : le 15 décembre de 14h à 19h

Providence / Camélias (Rond Baobab et Square Vauban) : le 15 décembre de 9h à 15h et de 17h à 20h

La Source (Lavoir de La Providence) : le 15 décembre de 14h à 19h

Bellepierre (Maison de Quartier Bassin Couderc) : le 15 décembre de 16h à 21h

Bois de Nèfles (Coulée Verte) : le 16 décembre de 18h à 21h

La Bretagne (Sentier Grand Figuier) : le 16 décembre de 7h à 17h

Domenjod / Ilet Quinquina (Sculptothèque Marco Akiem) : le 16 décembre de 19h à 21h

Le Brûlé (Maison Roger) : le 16 décembre de 15h à 21h

Primat / Moufia 2 (Rue Père Lafosse) : le 16 décembre de 19h à 22h

Chaudron (MAIL du Chaudron) : le 16 décembre de 17h à 20h

La Nuit du Roller et de la Trottinette spéciale Noël

Samedi 16 décembre - De 19h à 22h

Vélodrome Gabriel Chéfiare

La Nuit du Roller et de la Trottinette spéciale Noël, revient pour une dernière édition en 2017. Le rendez-vous est fixé pour le samedi 16 dès19h00 au vélodrome Gabriel Chéfiare de Champ Fleuri ! Au programme, démonstration, initiation et de nombreux cadeaux. La soirée sera animée par un DJ.

Jeunesse en lèr - Voyages et mobilités

Samedi 16 décembre - De 18h à 2h du matin

Ancien Hôtel de Ville

Jeunesse en lèr vous emmène faire le tour du monde le samedi 16 décembre. Rendez-vous à l’Ancien Hôtel de Ville pour une soirée sur le thème des Voyages et Mobilités. L’ambiance sera assurée par MC DAVID, CHARLY & KAREN, DJ DADDY MAD, STEFAN MANGLOO et DJ CHARLY. Le public pourra également assister aux shows artistiques de MIKL feat Dj Luka et G-WINS feat Dj Yaya. Plus d'informations sur le déroulé de la soirée sur le site de la Ville : www.saintdenis.re

Marche urbaine et familiale

Dimanche 17 décembre - De 9h30 à 11h30

Centre ville - Carré piéton

L’association UNIR-OI, vous invite à découvrir l’histoire du centre ville de Saint-Denis au travers d’une marche urbaine. Le départ se fera depuis le carré piéton (devant le magasin Ravate), venez découvrir ou redécouvrir un quartier riche d’histoire !