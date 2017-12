Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 46 minutes

Ce mercredi 20 décembre 2017, la ville de Saint-Denis fête le 20 désanm à travers plusieurs événements. Un temps de recueillement s'est tenu à 11 heures sur la stèle Géréon et Jasmin. À 17 heures, le défilé partira du Jardin de l'État, traversant les rues de Paris et de la Victoire pour rejoindre le Barachois. La fête continuera ensuite avec un plateau musical animé par Kréolokoz, Christine Salem et Tiken Jah Fakoly.

