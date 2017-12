Dans les tuyaux depuis plusieurs années, Saint-Denis verra débuter les travaux du Cinépalmes dès janvier 2018 pour une livraison prévue à la fin de l'année 2020. Le complexe devrait accueillir six salles et viendra remplacer les salles Ritz et Plaza. Nous publions ci-après le communiqué de presse :

Tous les voyants sont au vert pour le projet de multiplexe à Saint-Denis, porté par Investissement Commerce et Cinéma (ICC). Les travaux de fouilles archéologiques, préalables au chantier de construction, débutent en janvier. Il s'agit d'un multiplexe de 6 salles dernier cri et d'une capacité de 1 000 fauteuils, qui ouvrira ses portes dans tout juste deux ans. Cadeau du Noël 2020 de la société aux Réunionnais, le Cinépalmes Saint-Denis viendra remplacer les salles Ritz et Plaza vouées à se reconvertir, toujours dans le monde de la culture.



Six salles de dernière génération, toutes équipées du système Dolby Atmos, un restaurant avec terrasse panoramique, des écrans géants, un espace de détente, des bornes interactives conviviales et à l'apprentissage intuitif… Le nouveau multiplexe d'Investissement Commerce et Cinéma, qui sera inauguré fin 2020, imposera par sa modernité et saura séduire un très large public.



- Un projet à 15 millions d'euros -



Le projet débuté en 2012 se concrétise enfin, et ce, après de nombreuses tentatives de recours initiées par la concurrence. L'équipement bioclimatique, de 2 400 m2 et d'un investissement de 15 millions d'euros, s'installera sur le front de mer, au cœur du quartier historique de la gare routière, le long du boulevard Joffre entouré des rues du Moulin à vent et de la Batterie. Il s'agit d'un nouveau multiplexe Cinépalmes d'une capacité de 1 000 fauteuils, le deuxième de la lignée, après celui de Sainte-Marie inauguré en 2006. Près de 80 places de parking et un espace dédié aux vélos jouxteront l'infrastructure.



Avec la concrétisation de ce projet, la société dirigée par Frédéric Drotkowski prévoit de reconvertir ses salles Ritz et Plaza en lieux de créations artistiques et de rencontres intimistes en complément de l'offre culturelle existante. Ce projet initie donc un transfert des 5 salles du centre-ville au sein d'un multiplexe ultra-moderne, à l'écart du cœur de ville asphyxié par la circulation et en bordure d'océan. "Le Cinépalmes Saint-Denis, avec ses 6 écrans, va permettre de proposer une affiche hebdomadaire diversifiée, balayant le spectre des films, depuis les titres les plus porteurs jusqu’aux oeuvres les plus confidentielles. L'offre du multiplexe s'adressera à toute notre clientèle, aussi bien au grand public qu'aux cinéphiles, aux jeunes comme aux moins jeunes, et à un public scolaire, qui auront toujours la possibilité de s'y rendre à pied. Pour les fins connaisseurs du 7ème art, nous dédierons un écran à la projection des films d'art et d'essai", précise le dirigeant de la société, Frédéric Drotkowski.



Au delà de moderniser l'offre cinématographique, le nouvel équipement devrait à terme dynamiser cette partie de la ville. Ne serait-ce par la fréquentation des salles et du restaurant prévu dans le projet, de 218 m2, qui sera par ailleurs générateur d'emplois. ICC projette de nombreuses manifestations au sein du Cinépalmes Saint-Denis. Des soirées à thèmes, il y aura aussi les différents festivals habituellement organisés au Ritz, notamment les festivals du film chinois et du film italien, le festival oriental, qui pourront prendre une toute autre envergure. D'autres verront également le jour. La société souhaite que ce multiplexe devienne un véritable lieu de vie et de culture pour tous les Réunionnais.



