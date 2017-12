Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Saint-Denis compte une nouvelle centenaire. Elle se nomme Marie-Émilia Nagès et fêtait ce grand moment chez elle dans le quartier de Montgaillard. En présence de ses proches et de l'élue de secteur Brigitte Adam. Dans la vidéo suivante, tournée par les services de la mairie, on retrouve le témoignage de membres de sa famille.

