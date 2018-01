Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, recommande à ses administrés de se tenir régulièrement informés sur l'évolution du phénomène et de respecter les mesures de prudence en vigueur. Il conseille également de limiter tout déplacement. Nous publions ci-après le communiqué envoyé par les services municipaux.

La forte tempête tropicale AVA va encore générer ces prochains jours, de fortes averses, selon les prévisions de Météo France. À ce stade, le Maire de Saint-Denis recommande à ses administrés de se tenir régulièrement informés sur l’évolution du phénomène et de respecter les mesures de prudence en vigueur.

Il convient d’éviter tout déplacement sur le réseau routier sans raison majeure et de s’abstenir de toute activité de randonnées et de sorties en mer jusqu’au retour à une situation normale. Nous vous rappelons également que pour toute demande de renseignements et d’interventions, les services de la Police Nationale (17) et du SDIS (18) restent à votre disposition. Le Maire de Saint Denis vous remercie pour votre compréhension.