Nous publions le bilan de Berguitta sur Saint-Denis, diffusé ce vendredi 19 janvier 2018. (Photo d'illustration)

L’alerte orange est levée depuis ce matin 8h00.

Le bilan global du passage de Berguitta sur Saint-Denis est le suivant :

Aucun dégât matériel majeur n’est à constater en l’état des informations disponibles suite au recensement réalisé au cours de cette matinée.

Quelques branchages, notamment dans les hauts sont tombés sur les voies, lesquelles ont été depuis dégagées.

On note, au Chaudron et à la Source, des câbles électriques sur la chaussée, qui peuvent présenter un danger. Les équipes d’EDF sont en cours d’intervention. Il est rappelé à la population que si elle constatait, dans son secteur un incident identique, elle doit informer EDF et ne pas chercher à intervenir elle-même.

Concernant les hébergements durant la nuit dernière, les centres mis à la disposition de la population n’ont eu à accueillir personne.

Concernant les personnes sans-abris, elles ont été accueillies, comme d’ordinaire, dans les abris de nuits. 24 personnes ont ainsi été hébergées.

Aujourd’hui, la priorité est donnée à la remise en état des écoles par le déblaiement des branchages et l’élagage des arbres présentant un éventuel risque. Les écoles rouvriront leurs portes aux centres aérés dès lundi 22 aux horaires habituels.

Les crèches ont rouvert aujourd’hui à 8h30 jusqu’à 16h. Elles reprendront leurs horaires normaux à partir de lundi.