Du 1er février au 10 mars 2018, une quarantaine d'agents de Saint-Denis va effectuer un recensement de la population. Nous publions le communiqué municipal ci-dessous.

Cette année encore, le recensement se déroule dans notre ville ! Il aura lieu du 1er février au 10 mars 2018. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.

C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.

A Saint-Denis, le recensement aura lieu sur un échantillon de 8% de la population.

Une quarantaine d’agents recenseurs sont recrutés et formés par la Ville pour la circonstance.

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer des moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE

Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit

une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent

recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr