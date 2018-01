Ce jeudi 25 janvier 2018, à l'occasion d'une conférence de presse, la Cité des Arts a présenté la saison artistique de ce premier semestre 2018. Ce lieu de création artistique s'attache à rendre la culture accessible au plus grand nombre de différentes façons. D'abord le lieu est, tous les jours, ouvert au public en entrée libre. L'occasion de découvrir l'exposition en cours, de croiser un artiste, de se restaurer, de s'adonner à sa passion ou de sa balader, tout simplement.

Côté diffusion, les trois chargés de production ont présenté les expositions, spectacles et concerts programmés entre janvier et juillet. Retrouvez donc des temps forts comme le festival des Electropicales, la Nuit de l’Impro, Rock à la Buse et la fête du Court. Venez découvrir les dernières œuvres et créations des artistes locaux comme "Safran" qui associe le Maloya au Flamenco, C.R.AC de la Cie Cirké Craké, 5XP10 de Kid Kreol & Boogie, Orchestre Univers de Labelle et l’Orchestre de Région Réunion. Ne ratez pas les grands rendez-vous musicaux du Palaxa avec le groupe sud-africain BCUC et Danyel Waro, le Jamaïcain Derajah, René Lacaille et ses invités ou encore le dernier projet artistique d'Urbain Philéas, "Voix de Brousses".

Laissez-vous également surprendre avec des work in progress, 1ers regards, showcases, tremplins, performances (événements gratuits) pour s'imprégner des projets actuellement en résidence à la Cité. Il peut s'agir :

- d'un travail artistique à une étape clé du processus de création (ex : POC de Yun Chane ou encore Manonoké Fanahy de la Cie Lolita Monga)

- d'un travail mené en hors les murs avec les habitants d’un quartier (ex : Dékadré de la Cie Cirquons Flex)

- d'un tremplin pour des groupes amateurs ou semi-professionnels qui occupent les studios de musiques (ex : Scène B.A.B.S / ex: Scène Son du Bahut)

- pour partager des expériences inédites (ex : Concert Démos, ensemble orchestral composé de marmailles qui depuis deux ans sont en apprentissage / ex : Concert Sans temps, travail mené auprès de personnes en situation de handicap à l’occasion des 100 ans de l’ASFA)

- pour échanger sur un sujet, débattre, s'enrichir (ex: Conférences "Survivre!", "La Photographie entre document et témoignage"...)



