L'union des commerçants dionysiens (UCD) se félicite de la création d'un comité consultatif de commerçants et d'artisans. Une structure mise en place par la mairie de Saint-Denis après une délibération votée par le Conseil municipal de la ville.

Le 16 décembre 2017, la création d’un comité consultatif de commerçants et d’artisans a été votée au Conseil municipal de Saint Denis sur proposition de l’union des commerçants dionysiens (UCD). L’UCD se félicite de la décision du Maire et de son équipe municipale. La ville de Saint Denis a souhaité donner un cadre privilégié pour recueillir les problématiques rencontrés par les acteurs du centre ville ainsi que leurs propositions.

Ainsi, nous comptons sur ce comité afin de créer une instance de dialogue avec la collectivité sur les questions relatives à la dynamisation du centre ville. Il nous tarde de commencer à travailler ensemble afin que le centre ville soit attractif et l’offre du centre ville soit davantage développée.

Le centre ville de Saint Denis est le plus grand centre commercial ouvert. A ce titre, nous devrons aborder de nombreux points comme l’accès au centre ville, la création d’un parking en ouvrage, l’amélioration de l’éclairage et la réfection des trottoirs, l’animation…. 2018 sera une année décisive pour ce comité et nous souhaitons que tous ensemble puisse travailler afin de bâtir le centre ville de demain.

Le Président de l’UCD, M. Sandiren PERMALE