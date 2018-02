La pièce "Les Émigrés" sera jouée du jeudi 8 février au vendredi 16 février 2018 au Théâtre du Grand Marché à Saint-Denis. Lolita Tergermina met en scène ce texte de l'auteur polonais Slawomir Mrozek. Ce thème reste d'actualité avec la situation des migrants en métropole. L'artiste dirige les acteurs David Erudel et Jean-Laurent Faubourg. Nous publions ci-après le synopsis de la pièce.

Mrozek publie sa pièce " Les émigrés " en 1974. Il sait de quoi il parle, ayant dû lui-même fuir sa Pologne natale pour obtenir l’asile politique en France. Plus de 40 ans après, son texte résonne toujours de la même force, de la même vision d’une implacable lucidité, de celle qui, comme chez Beckett, sourd de ce que l’on nomme " théâtre de l’absurde ".

Les questions restent les mêmes : qu’est-ce qui nous pousse à partir, à s’éloigner des siens, de sa culture, de sa langue, de son schéma structurel… ? Sans cesse se télescopent notre désir d’un monde meilleur, d’une vie, d’une situation meilleure, et les contraintes économiques et sociales, réelles ou imaginées, qui bordent le chemin, reflets d’une société au cœur de pierre qui rejette voire nie l’autre.

Avec la collaboration de ses " vieux " compagnons de route David Erudel et Jean-Laurent Faubourg, Lolita Tergémina questionne encore et encore le théâtre, miroir de notre société. " Chaque soir tu te mets au lit, avec la pensée que demain, t’en auras plus, après-demain un peu plus, et dans un an, encore et encore plus. Tu as un but dans la vie, d’autant plus séduisant qu’il est éloigné. "

Slawomir Mrozek, " Les émigrés "



Distribution :

TEXTE : Slawomir Mrozek '

TRADUCTION : Gabriel Meretik

MISE EN SCÈNE : Lolita Tergémina

AVEC : David Erudel et Jean-Laurent Faubourg

PRODUCTION : Compagnie Sakidi

COPRODUCTION : Centre Dramatique de l’océan Indien / Cité des Arts

ADMINISTRATION : Anne-Marie Tendil

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : Bruno De Lavenère

CRÉATION LUMIÈRE : Nicolas Henri

TECHNIQUE : Charley Collet

SON : Christophe Martin

CONSTRUCTION DÉCORS : Gildas Cotonéa VISUEL : Hippolyte

AVEC LE SOUTIEN de la Région Réunion, du Conseil Départemental de La Réunion, de la Ville de Saint-Denis et de la Cité des Arts.

Représentations : Jeudi 8 février - 19h00

Vendredi 9 février - 20h00

Mardi 13 février - 19h00

Jeudi 15 février - 10.00 (scolaire)

Jeudi 15 février - 19h00

Vendredi 16 février - 20h00

