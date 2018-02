C'est au collège Les Alizés du Chaudron que la convention de partenariat entre l'établissement dionysien et le collège expérimental de Taiyuan (Chine) a été signée ce vendredi 23 février. L'objectif : permettre aux élèves un meilleur apprentissage de la langue et pouvoir participer à des voyages scolaires dans les années à venir.

"L'ouverture internationale est une priorité pour l'académie". Pour Marjorie Costes, chargée des relations internationales à l'académie de La Réunion, "on ne peut pas enseigner une langue sans proposer à nos élèves une découverte de la culture, c'est pourquoi on favorise ce genre les partenariats".

C'est dans le cadre de sa politique de sa coopération internationale que la ville de Saint-Denis a signé en 2010, un partenariat avec la ville de Taiyuan dans la province du Shanxi en Chine. En septembre 2016, la Ville avait signé un protocole d'accord avec le collège expérimental de la ville chinoise. Ce vendredi, il s'agissait de concrétiser les différents échanges et partenariat dans le domaine de l'éducation. La proviseure du collège des Alizés Daisy Brabant en dit plus sur le partenariat :

La proviseur du collège Les Alizés à Saint-Denis présente le partenariat d’échanges scolaires entre les élèves réunionnais et les élèves du collège expérimental de Taiyuan en Chine pic.twitter.com/e6izasxilw — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 23 février 2018

- Mandarin LV1 -

Dans l'établissement du Chaudron, les élèves peuvent choisir en première langue dès la 6ème l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'arabe… et le mandarin. Une particularité qui touche "entre la 6ème et la 3ème, une trentaine d'élèves. On espère que cet échange amènera une dynamique un peu plus importante" confie la principale.

Daisy Brabant attends que le partenariat donne une nouvelle dynamique à l’apprentissage du mandarin au collège des Alizés pic.twitter.com/E6SoAypI3S — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 23 février 2018

Selon la chargée des relations internationales à l'académie Marjorie Costes, les partenariats ont vocation à se multiplier sur l'île :

Marjorie Costes, chargée des relations internationales à l’académie de La Reunion assure que les partenariats vont se faire plus nombreux sur l’île pic.twitter.com/8KjeiheSBh — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 23 février 2018



hf/www.ipreunion.com