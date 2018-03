Organisée par l’association WebCup et l’académie de La Réunion, avec cette année l’appui de la mairie de Saint-Denis, la WebCup Junior est un concours qui s’adresse aux collégiens et lycéens de l’île, avec comme objectifs la réalisation d’un site Internet sur un sujet donné lors d’une épreuve de 5h et la présentation de leurs travaux devant un jury. Elle permet de développer les compétences algorithmiques des élèves participants et de mettre en œuvre un projet concret en équipe mixte de 4 élèves.

Cette année, 14 collèges ont inscrit des équipes mixtes de 4 élèves à la WebCup Junior. Le concours est conçu sous la forme d’un " hackathon " (événement où un groupe de développeurs volontaires se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative) d’une durée de 5 heures de travail ininterrompu. La thématique sur laquelle les candidats devront produire ce site sera révélée à leur arrivée sur place. À l’issu de ce temps de travail, les équipes doivent présenter à l’oral leurs productions.

La Webcup permet de développer les compétences algorithmiques des élèves, de favoriser les pratiques collaboratives, la créativité, l'autonomie, d’enrichir leur culture