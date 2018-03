À l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes de nombreuses manifestations se dérouleront du 3 au 11 mars 2018 À La Réunion, les collectivités, les institutions et les associations ce mobilisent ce jeudi 8 mars 2018. Des expositions, forums, projections de films, portes ouvertes, animations culturelles, ateliers et visites thématiques permettront d'attirer sur les femmes réunionnaises : le chemin qu'il reste à faire, la persistance de certaines problématiques, les démarches positives contribuant à une évolution vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ces manifestations sont l'occasion de nous interroger, une nouvelle fois, sur la place donnée aux femmes dans notre société et le regard porté sur elles. De mettre en lumière les initiatives menées pour faire avancer l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Retrouvez ci-après l'agenda des différentes manifestations.

À Saint-Denis :

La ville de Saint-Denis :

Les quartiers de Saint-Denis prévoient des manifestations jusqu'au 10 mars. L'ensemble du programme est à retrouver sur le site de la ville saint-denis.re

- Ce jeudi de 8h30 à 18h au grand salon de l’ancien Hôtel de Ville, l’écho des femmes " Galigang ", organisé par l’AFAM propose des expositions, débats, ateliers d’échange culture, etc.



- Ce jeudi 8 mars de 8h à 20h à l'ancien Hôtel de Ville dans la rue piétonne et la rue de Paris " Fanm Mélanz’ Nout Kiltir " organisé par la FEDEP propose aussi des débats, du self défense, Zumba, défilé, gym poussette.

L'Université de La Réunion :

Les campus du Moufia, du Tampon et l'IAE organisent différents manifestations. Plus de renseignements au 02.62.93.84.68

Le campus du Moufia :

- Remise des prix " Julie Mas - édition 2018". Jeudi 8 mars à 18h30, amphi bioclimatique par Efoi Réunion (Entreprendre au Féminin Océan Indien Réunion).

Pour cette journée du 8 mars, l'ensemble des banderoles seront réunies autour de deux couloirs d’athlétisme tracés sur le parvis central du campus. Un couloir dit " couloir Hommes " sera entièrement libre de tout obstacle. Un couloir dit " couloir Femmes " sera composé de haies symbolisant les obstacles encore existants pour atteindre l’Egalité femmes-hommes.

-Exposition "Femmes en sciences, Portraits d'ici" BU de sciences.

Le campus du Tampon :

- Conférences débats + autres actions surprises à découvrir sur le campus, en journée, à destination des étudiants (SHE - Pôle Egalité) Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement. Une campagne d'affichage de chiffres sur la condition de la femme dans le monde et chiffres comparatifs sur les femmes au sein de l'UFR SHE (étudiants et personnels) sera exposée.

La préfecture de La Réunion :

La Préfecture, le Rectorat et l'Université de La Réunion reviennent sur trois ans de partenariat. Pour l'occasion un débat " Respect et égalité entre les filles et les garçons : de l’école à l’université " se tiendra de 9h30 à 11h30 à la salle Mahé en présence, entre autres du Préfet Amaury de Saint-Quentin et du recteur Vêlayoudome Marimoutou.

Le Département de La Réunion :

La remise du prix Célimène 2018 aura lieu à la Villa du Département au18, rue de Paris à Saint-Denis à 18 heures.

Les associations dionysiennes :

-Un rassemblement à 16h30 à Champ Fleury est organisé par le PCR et plusieurs associations telles la LDH ou le Comité Réunion Palestine Solidaritédans. C'est un appel à la solidarité avec les femmes du monde en lutte, et notamment Ahed Tamimi.-

- Le Collectif de la lettre organise une conférence-débat avec les associations signataires de la lettre du 9 novembre 2017. Pour faire suite aux récentes campagnes de sensibilisation incitant les femmes à rompre le silence, les 19 associations réunionnaises signataires de la Lettre ont pris la décision d’interpeller d’une seule voix l’ensemble des parlementaires sur la condition féminine. Cette conférence se tiendra au CEVIF à 16h , au 14, Rue Henri Vavasseur à Saint-Denis.

-l'ANPAA 974 lance son mois de mobilisation en faveur des femmes souffrant d’addictions (stupéfiants, alcool, médicaments…) en organisant une journée portes ouvertes au CSAPA Nord le jeudi 8 mars de 9h à 16h , au 45 avenue Leconte de Lisle, Bat C – Résidence Le Florentin à Sainte-Clotilde. Téléphone : 0262 301131

À Saint-Pierre :

-La CGTR : Fédération CGT-CGTR FPT et le Collectif des Femmes organisent, dans le cadre de la journée de la femme, un débat sur la place de la femme dans la fonction publique. Cet évènement se déroulera le : Jeudi 8 mars 2018 à 10h00 à la salle le Mahavel, Allée des Bois Noirs - Ravine des Cabris à Saint-Pierre.

-La Cité des métiers de Saint-Pierre organise la semaine de la mixité professionnelle du 5 au 10 mars 2018C'est un espace unique d’information, de conseil sur l’emploi, les métiers, la formation, la reconversion et la création. Débat sur l’entreprenariat au féminin, témoignages de Mickael sage-femme, ateliers, débats, sont au programme. Pour s’inscrire rendez-vous sur le site de la cité des métiers

Au Tampon :

À la Médiathèque du Tampon, Et un jour une femme... : un moment pour soi. Le Jeudi 8 mars de 9h à 12h Salle de Sports et de fitness de la Plaine des Cafres Un moment d'expression entre chaque séance de sports en salle de fitness qui permettra pour laisser libre court à son imagination par la réalisation d'une fresque.

Une conférence : Jeudi 8 mars à 14h30 - Médiathèque du Tampon (auditorium) cette rencontre scolaire est ouverte et tout public.

À Saint-Louis :

- Le vernissage de l'exposition intitulée "Femmes en lèr" Exposition de peintures et photographies de 6 femmes artistes se tiendra jeudi 8 mars 2018 à 18h Salle Moulin Maïs à Bois de Nèfles Cocos.

- "Femmes aux 1 000 visages, Femmes aux 1 000 couleurs" avec plusieurs artistes féminines au programme.



À La Possession :

De 8h à 12h au CCAS de La Possession : Atelier mur végétal en matériaux de récupération, distribution de pots de fleurs avec l'association An Grèn Kouler et Runeo. Avec un atelier onglerie, coiffure, et maquillage.Dès 13h30 à la Maison Coeur de Ville : Exposition photos et autoportraits " Elles se racontent en Couleurs". À 14h30 - 16h30 : Initiation Danse avec l'association "Un temps pour danser" et atelier de tressage de cheveux et tricot. Dès 16h30 : Musiques et spectacle : Vieilles romances créole, avec les "VwadHeva"; concert à La Maison Coeur de Ville.

Toutes les programmations et leurs détails sont à retrouver sur les sites web des villes et sur le site de la préfecture de La Réunion.

À Saint-Paul :

Rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville et dans les jardins de la mairie pour la journée de la femme. Le programme de cette journée est à retrouver sur le site de la mairie de Saint-Paul.