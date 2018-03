Après l'annulation de ce samedi 3 mars 2013 en raison des conditions climatiques, le Marché de Nuit intitulé "Fanm Dobout ! Métiers et savoirs femmes" aura lileu ce samedi 10 mars. L'événement est organisé par la Ville de Saint-Denis dont nous publions le communiqué ci-après

En plus des traditionnels stands d’exposition et de vente, ce Marché de Nuit tâchera de mettre en lumière le savoir-faire des femmes et leur réussite professionnelle. Plus globalement, il aura pour objectif de faire évoluer les mentalités en montrant que certains métiers ne sont pas seulement réservés aux hommes.



Le progamme

Koté bassin - Podium - 20h00

- "Souvent je pense à vous madame… Simone Veil" par Elodie Hoarau, lauréate du concours d’éloquence 2018

- Show Mode avec Lé Sista Créativ et ASAA

- Fonnkèr avec Ingrid VARON

- Concert live avec Séga’El

Stands thématiques et ateliers (Koté bassin)

- Exposition photos (Réalisation atelier confection)

- Show mode / Atelier créations vêtements, bijoux, sacs, accessoires… avec Lé Sista Créativ

- Atelier couture avec l’association Ouzouri

- Atelier tricot, chapeaux, accessoires… avec l’association GDSF (Saint-François)

- Show mode / Atelier tressage / Bijoux et accessoires… avec l’association ASAA (Association de Soutien des Artistes et de l’Artisanat)

- Produits artisanaux avec l’association Couleur Mafate

- Artisane verrière, Mme Françoise Pontalba

- Artisanat du Brûlé avec Mme Denise Poleya

- Artisanat à base de fibre végétale et feuille coco, avec Nassabia Saandi

- Atelier massage Thaï avec Les Mains de Siam (Valérie Rivière)

- Présentation et exposition de livres kréol, en présence d’auteures avec l’Udir (Union pour la Défense de l’Identité Réunionnaise)



• Marché de Nuit : Fanm Dobout ! Métiers et savoirs femmes, amedi 10 mars 2018 de 19h à minuit au Barachois. Accès libre et gratuit