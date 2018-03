Organisé par le Pôle Emploi, le Salon de la Diver'cité professionnelle aura lieu à la Cité des Arts ce mercredi 14 mars 2018. De 9h à 16h, les visiteurs pourront déambuler dans la Salle du Fanal et s'informer sur des thèmes allant de l'orientation aux services numériques, discuter de l'égalité homme-femme... L'occasion pour les visiteurs de rencontrer différents intervenants du domaine de l'entreprise, des acteurs de l'accompagnement et de la formation



Des ateliers seront également proposés pour les demandeurs d'emploi dans la salle de médiation culturelle, voici les horaires et thématiques proposées :

- développez votre autonomie digitale : de 9h à 10h

- l'actualisation et ses conséquences: de 9h à 10h

- l'égalité femmes/hommes parlons-en: de 10h à 11h

- mieux se connaître pour mieux s'orienter: 10h à 11H

- la Validation des Acquis et de l'Expérience, une autre façon de faire reconnaître ses compétences: de 11H à 12h

- comment financer un projet de formation après un CDD: de 11h à 12h

- l'Agefiph vous accompagne dans toutes vos démarches en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap: de 13h à 14h



Pour clôturer ce salon, une conférence débat sur la mixité et l'égalité professionnelle à destination des demandeurs d'emploi et des entreprises sera proposée.



