Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 2 heures

Du 2 au 5 mai 2018, Saint-Denis et les Brisants à Saint-Gilles accueilleront la 10ème édition des Électropicales. Pour cette édition spéciale anniversaire, 40 artistes internationaux seront en spectacle. Les concerts auront lieu sur des scènes insolites. L'ancien Hôtel de Ville, La Cité des arts et le Sauvage aux Brisants recevront les spectacles. Au programme, des artistes d'influence disco électro et techno, mais aussi un label "nuits sonores" et une résidence artistique de 10 jours (Photo archives)

