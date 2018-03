Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 heures

Pour la 12ème édition du "Rock à la buse", des artistes locaux et internationaux du rock se donnent rendez-vous sur la scène du Plaxa à la Cité des arts. Portés par l'association La Ravine des Roques, le festival se déroulera les 16 et 17 mars 2018. Les dessinateurs de l'association partenaire Le Cri du margouillat, illustreront en live les concerts. À l'affiche, Mouse d'Afrique du Sud, the Horny Bitches de Montréal, mais aussi des artistes français comme Magnétix et le duo réunionnais Pamplemousse. Les préventes sont ouvertes sur le site internet de la cité des arts. Ci-après la programmation du festival.

