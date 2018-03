Le dimanche 25 mars prochain, plusieurs centaines de participants prendront part au Skoda CycloTour. Divisé en quatre courses, l'événement organisé en partenariat avec la Ville de Saint-Denis veut redonner goût au cyclisme à La Réunion. En proposant notamment, une "randofamille" de 13 km gratuite pour les Dionysiens.

"La demande est grande, mais il est évident que nous devons encore beaucoup travailler". Pour Alain Couderc, adjoint au maire et délégué aux sports à la mairie de Saint-Denis, le Skoda CycloTour est une occasion rêvée pour promouvoir le cyclisme à La Réunion. Le 25 mars prochain, au départ du Barachois, plusieurs centaines de personnes viendront profiter d'une journée sur les routes de l'île pour pédaler.



Le tout, réparti en quatre événements : la "randofamille", de 13 km dans les rues du chef-lieu, est gratuite pour les Dionysiens. La "randonnée", de 46 km pour un aller-retour en Saint-Denis et Le Port. La "randonnée-sportive", de 86 km pour un aller-retour entre Saint-Denis et Saint-Gilles. Et enfin, la course reine : la "cyclosportive". Un tour de l'île de 227 km au départ du chef-lieu pour les licenciés.



Michel Bénard, organisateur du Skoda Reunion CycloTour présente la manifestation qui aura lieu le 25 mars prochain pic.twitter.com/iOkeLaSzxk — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 16 mars 2018

- Une demande grandissante -



Pour Michel Bénard, organisateur de la manifestation, il y a "une volonté de retrouver le plaisir du vélo et d'obtenir le respect de tous" avec l'événement du 25 mars. "Le cyclisme a un engouement mondial. Il y a aujourd'hui une multiplicité des courses de masse à travers le monde, comme la semaine dernière au Cap en Afrique du Sud où 42.000 personnes étaient présentes" raconte l'organisateur. Pour lui, "il est hors de question que La Réunion reste en marge de ce phénomène".

Alain Couderc, délégué aux Sports à Saint-Denis, pense qu’il reste encore beaucoup à faire pour développer la pratique du vélo à La Reunion pic.twitter.com/Z2SUfJKgZq — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 16 mars 2018

Alain Couderc veut aujourd'hui "inciter ce moyen de déplacement" au vu des différents problèmes touchant le département. "Entre les problèmes de santé, d'écologie ou même d'embouteillages, le vélo est vraiment très intéressant". Pour lui, il faut "encore travailler sur la sécurité autour du vélo" pour répondre "à la demande grandissante sur une île où le climat permet de faire du vélo toute l'année".





Informations pratiques :



Cette manifestation est ouverte à toutes et tous, licenciés et non licenciés, avec un âge minimum requis selon les 4 niveaux de parcours au choix :

- La "randofamille" : 6 ans et + (avec autorisation parentale pour les mineurs), ouvert aux cycles et rollers. Randonnée promotionnelle de 13 km dans les rues de Saint-Denis.

- La "randonnée" : 12 ans et + (avec autorisation parentale pour les mineurs). Randonnée promotionnelle de 46 km consistant en un aller / retour entre Saint-Denis et Le Port.

- La "randonnée-sportive" : 15 ans et + (avec autorisation parentale pour les mineurs). Mesure de la performance individuelle suivant la réalisation de moyennes horaires (86 km). Tout classement étant établi à titre indicatif. Le parcours consiste en un aller / retour entre Saint-Denis et Saint-Gilles.

- La cyclosportive : 17 ans et +, avec mesure de la performance individuelle et l’édition de classements scratch, de catégorie d’âge et de matériel (227 km). Tous les licenciés FFC, UFOLEP, FSGT, FFTri, FF Handisport vélo, étant autorisés à la pratique du cyclisme de compétition devront présenter leurs licences. Le parcours consiste en un tour de l’île au départ de Saint-Denis.

Les non-licenciés des parcours cyclo et chrono présenteront obligatoirement un certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme de compétition datant de moins de 1 an.



www.ipreunion.com