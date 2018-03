Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du Nord-Est littoral (PRUNEL), la Ville invite les habitants des quartiers de Vauban, du Bas de la Rue Maréchal Leclerc et du Butor à des ateliers de réflexion et d'échanges.

Voici le programme :

LES ESPACES DE PROXIMITÉ DE VAUBAN

Lundi 19 mars - 17h30

Maison de Quartier de Vauban

Angle Boulevard Vauban / Rue Monthyon (à proximité du Bowling)

LES ESPACES DE PROXIMITÉ DE MARCADET ET DU BAS DE LA RUE MARÉCHAL LECLERC

Mardi 20 mars - 17h30

Locaux Association FIER’KREOL

1 Rue Montreuil - Bâtiment G

LES ESPACES DE PROXIMITÉ DU BUTOR

Mercredi 21 mars - 17h30

La Fabrik - Espace Culturel Jean-Pierre Clain

28 Rue Léopold Rambaud

LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DU PÉRIMÈTRE PRUNEL

Jeudi 22 mars 2018 - 17h30

Maison de Quartier de Vauban

Angle Boulevard Vauban / Rue Monthyon (à proximité du Bowling)

LA MOBILITÉ ET LES DÉPLACEMENTS DANS LE PÉRIMÈTRE PRUNEL

Vendredi 23 mars - 17h30

École maternelle de Vauban (Réfectoire)

1 Boulevard Vauban

PRUNEL : Ateliers de réflexion et d’échanges

Du 19 au 23 mars 2018

Quartiers du Bas de la rue Maréchal Leclerc, du Butor et de Vauban

Accès libre et gratuit