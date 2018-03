Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Les vendredi 23 et samedi 24 mars 2018, la ville de Saint-Denis fête les 50 ans d'indépendance de l'île Maurice. Diverses animations artistiques, musicales et culinaires sont programmés pour mettre à l'honneur la culture mauricienne. Des artistes locaux et mauriciens se partageront la scène au square Labourdonnais. Les artistes Mauriciens préférés des Réunionnais ont confié leur amour pour le public local. Ci-dessous leurs remerciements et le programme de ces deux jours de festivités dont l'accès sera libre et gratuit.

