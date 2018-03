Des violences se sont déroulées durant la nuit du vendredi 24 mars à samedi 25 mars 2018sur le boulevard Sud dans le secteur de la Trinité. Des poubelles ont été incendiées et la route étaient jonchés de débris. Le boulevard Sud a dû être fermé à la circulation pour nettoyage après une collision entre deux véhicules qui, selon les premières informations, auraient été provoquée par ces incidents. Lapolice fait état de plusieurs blessés dans ses rangs. Après nettoyage, la route a été rouverte à la circulation vers 5 heures ce samedi matin (Photo Facebook).

Hier soir aux alentours de 21h40, au niveau du skate parc situé le long duboulevard sud à Saint-Denis, une rixe oppose une vingtaine d'individusfaisant plusieurs blessés chez les protagonistes. Poubelles incendiées, projetiles et débris, jonchaient le boulevard Sud.

Les forces de l'ordre étaient sur place pour rétablir la sécurité sur les lieux. La police déplore les violences policières qui ont causées plusieurs blessés dans ses rangs.

Les effectifs de la police nationale et des sapeurs pompiers sont, à leur arrivée, accueillis par une pluie de projectiles divers.

La bagarre vire alors à l'émeute et les forces de l'ordre doivent rapidement faire face à environ 200 individus déchainés et décidés à en découdre.

Le boulevard sud sera alors totalement fermé au niveau de la scène alors que les violences continueront plusieurs heures entrainant plusieurs blessés chez les policiers ainsi que de multiples dégradations sur les véhicules de police.



Les policiers dionisiens et de la BAC du port (venue en renfort) qui ont permis un retour au calme aux environs de 2 heures du matin après plusieurs heures d'affrontements violents.

Ces émeutes seraient à l'origine d'une collision entre deux voitures. Selon les autorités, l'accident a fait deux blessés légers dont l'un a été évacué. C'est après la manifestation "Jeunesse en lèr" qui c'est déroulé vendredi soir que les débordements ont commencé. Des galets et des débris ont été jetés sur la chaussée au niveau de la Trinité.



