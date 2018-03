Bel dan la kour , de 8h00 à 20h00 Salle Polyvalente Les Eglantines - Moufia

À l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes, l'association Laurier Blanc Records organise une journée bien être au Moufia. Divers ateliers de maquillage, coiffure et de manucure sont au programme.

En 2018, Saint-Denis accueille la SKODA RÉUNION CYCLO TOUR ! Cette manifestation est ouverte à toutes et tous, licenciés et non licenciés, avec un âge minimum requis selon les 4 niveaux de parcours au choix : La Rando Famille, gratuite pour les 1000 premiers dionysiens, la Randonnée, la Randonnée Sportive, la Cyclosportive.