Ce vendredi 30 mars 2018, le vélodrome de Champ-Fleuri accueille la Nuit du roller et de la Trottinette spéciale Pâques. L'accès est libre et gratuit. Seule condition : les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. (Photo archives)

La Nuit du Roller est de retour et vous propose de venir fêter Pâques dans la joie et en musique ! Au programme, toujours des initiations, des démonstrations et pleins de cadeaux ! Alors venez nombreux en famille ou entre amis pour passer un moment convivial et sportif. La soirée sera animée par un DJ. Rendez-vous à 19 heures au vélodrome de Champ Fleuri.