Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

L'association Laurier Blanc Records a organisé l'évènement Bel dan la Kour au Moufia à 'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes.Tout au long de la journée, des animations gratuites ont été proposées aux femmes. Au programme de cette journée, des prestations de coiffure, de maquillage, de massage et divers ateliers ont été mis en place en partenariat avec les associations Un autre regard, One koulèr, le centre animation et prévention et la Ville de Saint-Denis. Pour l'occasion, des artistes locaux aussi étaient présents :Tessa, Ticia Ramacha et Kitty Shery. C'étaient l'occasion pour les nombreuses participantes de profiter des ateliers pour se faire belle et partager un moment de détente.

