Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Ce dimanche 25 mars, les amoureux du vélo se sont donné rendez-vous au Skoda cyclo tour. Pour l'occasion, trois courses avaient été organisées avec des parcours de plusieurs niveaux de difficulté. Pour les familles, la ville de Saint-Denis a proposé une course de 13 km sur le chef-lieu, la "rando famille". Cet évènement a connu un grand succès auprès des familles dionysiennes amatrices de vélos.Petits et grands ont partagés une course conviviale et adaptée à leur niveau. Retour en photos et en vidéo sur la rando.

