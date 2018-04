La troisième édition du Salon de la radio de l'océan indien se tiendra le mercredi 4 avril et le jeudi 5 avril 2018 à partir de 9h au Domaine de la Piscine au Barachois à Saint-Denis. L'événement, dénommé Salon de la radio et de la convergence numérique, est organisé par le Le SPAR (syndicat des professionnels de l'audiovisuel réunionnais)

Le Spar a invité plusieurs personnalités pour ce Salon. Nicolas Curien, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), président du groupe de travail radio, Jacques Pradel : figure emblématique de la narration audiovisuelle, Thomas Hugues et Sidonie Bonnec : journalistes et présentateurs de radio et TV : TF1, LCI, iTélé, France 2, RTL, Canal+, W9, RTL, France 5…), Luc Laventure de Outremer 360 et Guy Detrousselle, directeur du pôle local de Médiamétrie seront notamment présents.

Programme

Mercredi 4 avril

9H45

Discours inaugural

Mario Lechat, Président du SPAR

10H

La radio : le média du story telling

Jacques Pradel

11H

L’évolution des médias outre-mer

Luc Laventure

14H

La consommation des médias des générations Y et Z

Collectif des youtubeurs Lollywood

15H

Radio et numérique :

les nouveaux enjeux de la rémunération des artistes

Pierre Schott

16H

Évolution numérique :

quelles conséquences pour les études et sondages ?

Guy Detrousselle

Jeudi 5 avril

10H

Le pouvoir de la combinaison radio – digital

The Power of radio and web

Valérie Geller (En visioconference depuis le NAB de Los Angeles)

11H

Le regard des agences sur la radio

Thomas Giraud Castaing

14H

Radio et digital : l’heure de la convergence

Pierre Villetard, Mathieu Desrez

15H

Radio, TV et numérique : un travail d’équilibriste ?

Thomas Hugues, Sidonie Bonnec

16H

Les médias historiques : acteurs essentiels de la convergence numérique

Nicolas Curien (En visioconference depuis Paris)

Plus d'information sur le site www.salondelaradio.re

www.ipreunion.com