Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 30 Mai à 10H59

Le mercredi 6 juin 2018, l'association Rive et l'équipe des centres de santé sexuelle du CHU Nord se mobilisent pour promouvoir le dépistage gratuit du virus du sida et des maladies sexuellement transmissibles. Des tests gratuits du VIH, de la syphilis, de l'hépatite B et C seront proposés aux passant de 9h à 16h sur l'espace du Pôle Océan de Saint-Denis, près du Petit Marché, dans la rue du Maréchal Leclerc.

