Les finalités ultramarines se sont achevées hier soir à la Halle Georges Carpentier de Paris, dans le 13e arrondissement. Les joueurs de La Réunion ont particulièrement brillé : les deux équipes de Handball Féminin de Saint-Denis et de la Case Créssonnière sont sacrées champions ultramarins. Ils disputeront le titre de champion de France ce samedi 9 juin, à partir de 15h30, face, respectivement, aux formations métropolitaines de l'ASB Rezé et d'Achenheim Truchtersheim HB.

A noter que les vice-champions, L'Etoile de Morne-à-l'eau (championnat féminin - Guadeloupe) et l'Etoile de Gondeau (championnat masculin (Martinique), auront eux aussi la chance de disputer de nouveaux matches ce samedi, face aux joueuses de Chambray THB et aux joueurs de Villers HB.

Rendez-vous donc ce samedi 9 juin, à 9h30, à la Halle Carpentier à Paris pour connaitre le dénouement de ces championnats de France amateurs de handball métros et ultramarins.

