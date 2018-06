Cette année encore le plan savoir nager a été un véritable succès. Depuis 2010, ce dispositif instauré par la Ville de Saint-Denis permet aux petits Dionysiens, des classes de CM2, d'apprendre les bases de la natation sur le temps scolaire. Cette année, 91 % des enfants savent nager à leur entrée au collège sur le territoire.

Ils sont, cette année, 91% des enfants à savoir nager, aux portes de leur entrée au collège. Un résultat plus que satisfaisant et qui vient saluer l’application et le sérieux des élèves.

Afin de récompenser ces 2400 élèves, la Ville a organisé durant trois jours les remises de diplôme " Savoir Nager " à Aquanor. Ce vendredi 8 juin, Gilbert Annette, le Maire de Saint-Denis, accompagné d’Alain Couderc, l’élu au sport a assisté à cette cérémonie et remis le diplôme de réussite aux jeunes nageurs. Une fierté pour la Ville qui mise beaucoup sur la réussite de ces petits Dionysiens et qui souhaite créer une Génération Ambition.