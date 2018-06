Le festival du cinéma chinois est de retour à Saint-Denis pour sa 8ème édition. Dès aujourd'hui et jusqu'au 19 juin 2018, 9 films seront à l'affiche au Ritz à Saint-Denis mais aussi à Sainte-Marie et Saint-Pierre. Voici les informations pratiques de ce festival :

Découvrez le cinéma chinois au travers d’une programmation éclectique, explosive et curieuse avec 9 films récents, dont le Top du box-office 2017, "Wolf Warrior 2" !

C’est au cinéma Le Ritz mais aussi au Cinépalmes de Sainte-Marie et au Rex de Saint-Pierre.

Au terme de ce festival, 2 prix seront remis, l’un par le public et l’autre par le jury.

Les films :

Wolf warrior 2

The ex-file : the return of the exes

Forever young

Chasing the dragon

Legend of the demon cat

Battle of memories

Our time will come

seventy seven days

our shining days

Toute la programmation est à retrouver sur www.festivalducinemachinois.re